Шкурин сменил ЦСКА на киевское «Динамо»

|
10 Июля 2021, 00:43,
|
|
Московский ЦСКА отдал в аренду форварда Илью Шкурина. 21-летний белорусский футболист следующий сезон проведет в киевском «Динамо», которое надолго осталось без ударного нападающего Артёма Беседина, получившего серьезную травму в матче со шведами на чемпионате Европы 2020 года.
Как сообщает официальный сайт чемпионов Украины, у киевлян есть право выкупа контракта игрока. Уже в субботу футболист отправится с новой командой на второй сбор.
Отметим, что Шкурин блеснул на родине в 2019 году, став лучшим бомбардиром сезона в составе «Энергетика-БГУ» (19 голов), но в ЦСКА себя не проявил (19 поединков и три гола).
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ЦСКА Москва, Динамо Киев, Трансферы футбола - лето 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Илья Шкурин