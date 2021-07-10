Шкурин сменил ЦСКА на киевское «Динамо»

Московский ЦСКА отдал в аренду форварда Илью Шкурина. 21-летний белорусский футболист следующий сезон проведет в киевском «Динамо», которое надолго осталось без ударного нападающего Артёма Беседина, получившего серьезную травму в матче со шведами на чемпионате Европы 2020 года.

Как сообщает официальный сайт чемпионов Украины, у киевлян есть право выкупа контракта игрока. Уже в субботу футболист отправится с новой командой на второй сбор.

Отметим, что Шкурин блеснул на родине в 2019 году, став лучшим бомбардиром сезона в составе «Энергетика-БГУ» (19 голов), но в ЦСКА себя не проявил (19 поединков и три гола).