Бальбуэна, которым интересуется «Динамо», стал свободным агентом

«Вест Хэм» попрощался с защитником Фабианом Бальбуэна.

Официальный сайт «молотобойцев» поблагодарил Бальбуэна за преданность делу на протяжении трёх лет совместного сотрудничества, объявив, что футболист покидает команду.

Одним из возможных вариантов продолжения карьеры для Бальбуэна является московское «Динамо», которое собирается купить в ближайшее трансферное окно пять новых игроков. Также динамовцы интересовались Зелимханом Бакаевым, но «Спартак» собирается оставить полузащитника в команде.

Парагвайский защитник провёл в «Вест Хэме» три сезона, сыграв в 68 матчах, трижды отличившись.