«Спартак» хочет сохранить Бакаева

Московский «Спартак» предложит Зелимхану Бакаеву новый контракт.

24-летний полузащитник должен остаться в «Спартаке» до следующего лета, но из-за того, что на футболиста претендуют другие клубы, москвичи хотели бы продлить действующее соглашение. Главным претендентом на плеймекера было «Динамо».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», агенты Бакаева готовятся к разговору с новым главным тренером команды Руем Виторией, чтобы выяснить, рассчитывает ли португалец на игрока. От этого зависит продление контракта.

В сезоне 2020/21 Бакаев принял участие в 26 матчах «Спартака», исполнив семь голевых передач.