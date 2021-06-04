«Спартак» хочет сохранить Бакаева

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04 Июня 2021, 20:14,
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Московский «Спартак» предложит Зелимхану Бакаеву новый контракт.
24-летний полузащитник должен остаться в «Спартаке» до следующего лета, но из-за того, что на футболиста претендуют другие клубы, москвичи хотели бы продлить действующее соглашение. Главным претендентом на плеймекера было «Динамо».
Как сообщает «Спорт-Экспресс», агенты Бакаева готовятся к разговору с новым главным тренером команды Руем Виторией, чтобы выяснить, рассчитывает ли португалец на игрока. От этого зависит продление контракта.
В сезоне 2020/21 Бакаев принял участие в 26 матчах «Спартака», исполнив семь голевых передач.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Спартак Москва, Зелимхан Бакаев