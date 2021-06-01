Московское «Динамо» подпишет Бальбуэна

Защитник «Вест Хэма» Фабиан Бальбуэна может стать игроком московского «Динамо», если российский клуб не договорится о переходе Диего Година из «Кальяри».

Московское «Динамо» нуждается в усилении оборонительными игроками, поэтому проявляет интерес к уругвайскому защитнику Диего Годину. Однако есть и другой вариант - Фабиан Бальбуэна из «Вест Хэма», который уже летом 2021 года станет свободным агентом. Этой информацией поделился «Спорт-Экспресс».

В сезоне 2020/21 у Фабиана Бальбуэна 14 сыгранных матчей в английской Премьер-лиге, при одном забитом мяче.

Ранее за «Динамо» уже выступал почти однофамилец Фабиана - француз Матье Вальбуэна.