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Московское «Динамо» подпишет Бальбуэна

01 Июня 2021, 21:48,

Защитник «Вест Хэма» Фабиан Бальбуэна может стать игроком московского «Динамо», если российский клуб не договорится о переходе Диего Година из «Кальяри». 

Московское «Динамо» нуждается в усилении оборонительными игроками, поэтому проявляет интерес к уругвайскому защитнику Диего Годину. Однако есть и другой вариант - Фабиан Бальбуэна из «Вест Хэма», который уже летом 2021 года станет свободным агентом. Этой информацией поделился «Спорт-Экспресс»

В сезоне 2020/21 у Фабиана Бальбуэна 14 сыгранных матчей в английской Премьер-лиге, при одном забитом мяче. 

Ранее за «Динамо» уже выступал почти однофамилец Фабиана - француз Матье Вальбуэна. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Динамо Москва, Вест Хэм, Фабиан Бальбуэна
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Комментарии (1)
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Super fanat
01 Июня 2021, 22:28

По алфавиту решили пойти?))) Неплохо! Замашки у Динамо явно лигочемпионовские, не чета российским грандам. Только пока безрезультатно это всё.

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