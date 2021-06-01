В «Кальяри» подтвердили интерес «Динамо» к Годину

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01 Июня 2021, 21:23,
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Спортивный директор «Кальяри» Стефано Каподзукка в интервью корреспонденту «Евро-Футбол.Ру» Сергею Румянцеву заявил, что московское «Динамо» сделало официальное предложение по Диего Годину.
«Да, действительно, мы получили предложение по Годину от «Динамо». Идут переговоры. Посмотрим, к чему это приведёт», - сказал Каподзукка.
Первого июня 2021 года появилась информация, что уругвайский защитник может перейти в московское «Динамо».
С 2019 года Годин играет в Италии, но в сумме за «Интер» и «Кальяри» уругваец не провёл и 50 матчей. Годин получил признание после выступления за мадридский «Атлетико», выиграв все трофеи в Испании.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Динамо Москва, Кальяри, Диего Годин
Мега-трансфер будет! Лучше сорвавшегося Терри в Спартак. Не знаю, насколько эффективен трансфер будет в плане игры, но имя Динамо он точно сделает. Другое дело, что нужно будет и уровень игры подтянуть, чтобы соответствовать таким новичкам.