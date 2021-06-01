В «Кальяри» подтвердили интерес «Динамо» к Годину

Спортивный директор «Кальяри» Стефано Каподзукка в интервью корреспонденту «Евро-Футбол.Ру» Сергею Румянцеву заявил, что московское «Динамо» сделало официальное предложение по Диего Годину.

«Да, действительно, мы получили предложение по Годину от «Динамо». Идут переговоры. Посмотрим, к чему это приведёт», - сказал Каподзукка.

Первого июня 2021 года появилась информация, что уругвайский защитник может перейти в московское «Динамо».

С 2019 года Годин играет в Италии, но в сумме за «Интер» и «Кальяри» уругваец не провёл и 50 матчей. Годин получил признание после выступления за мадридский «Атлетико», выиграв все трофеи в Испании.