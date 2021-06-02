«Вест Хэм» договаривается со «Спартаком» по Кралу

Лондонский «Вест Хэм» уже согласовал личный контракт с Алексом Кралом, а теперь вышел с предложением на московский «Спартак».

Английский клуб хочет выкупить Алекса Крала за 23 миллиона евро. Москвичи согласились на эти условия, а сейчас стороны обсуждают порядок платежей и комиссию.

По данным Football Insider, «Спартак» принял предложение, так как купил Крала за 15 миллионов евро, а спустя год заработает на нём чистой прибылью восемь миллионов евро.

Ранее московский клуб не отрицал, что будет рассматривать запросы по Кралу, но только очень выгодные, потому что чешский полузащитник стал важным игроком основного состава.