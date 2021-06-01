«Вест Хэм» договорился с полузащитником «Спартака»

Чешский хавбек Алекс Крал покидает московский «Спартак», об этом информирует The Source в своем твиттер-аккаунте. 23-летний игрок близок к переезду в английскую Премьер-лигу.

Согласно сведениям источника, новым местом работы полузащитника станет лондонский «Вест Хэм». Стороны уже согласовали личный контракт. Английскому клубу осталось уладить детали трансфера с руководством «красно-белых».

Алекс защищает цвета «Спартака» с 2019 года. Его контракт с вице-чемпионом России рассчитан еще на три сезона.

В минувшем розыгрыше чемпионата России Крал провел 29 поединков, сделал пять результативных передач и получил три желтые карточки.