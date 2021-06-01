В «Спартаке» отреагировали на договорённость Крала с «Вест Хэмом»

Сегодня, 1 мая, появилась информация о скором переходе чешского полузащитника Алекса Крала из московского «Спартака» в лондонский «Вест Хэм». В российском клубе незамедлительно дали комментарий по этому поводу.

«Крал стал системообразующим игроком «Спартака». Клуб будет рассматривать только очень выгодное предложение», - сказал представитель «красно-белых» Антон Фетисов в беседе с корреспондентом издания «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что «молотобойцы» провели успешные переговоры с 23-летним хавбеком. Стороны договорились о подписании контракта. Лондонцам осталось согласовать сумму сделки со «Спартаком». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в десять миллионов евро.