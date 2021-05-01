«Ротор» набирает обороты: Волгоградцы обыграли «Ахмат» и всколыхнули борьбу за выживание

Пытающийся спастись от вылета «Ротор» принимал в Волгограде немотивированный «Ахмат».

Шесть поражений без забитых голов в шести последних матчах – именно с таким неутешительным бэкграундом «Ротор» подходил ко встрече с «Ахматом». Увольнение Александра Хацкевича не принесло успеха волгоградскому клубу в апреле. Впрочем, у тандема Юрия Батуренко и Хасанби Биджиева ещё имелся шанс исправить всё в мае. В последнем домашнем матче регулярного чемпионата, за два тура до его конца, волжане встречались дома с «Ахматом», который заранее обеспечил себе сохранение прописки.

Первый тайм прошёл с умеренной зрелищностью. Кучи голов и моментов не было, разменов острыми атаками – тоже. Но зато один гол с элементами футбольной красоты зрители лицезрели. На двадцать третьей минуте Кипиани сделал на правом полуфланге передачу вперёд пяткой, Макаров прострелил, и вернувшийся после травмы Щёткин поразил ближний угол, который Гудиев защищал недостаточно надёжно (1:0). Что касается возможностей гостей забить до перерыва, то дальний удар Ильина был вытащен из-под перекладины Чондричем, а Пуцко не переиграл вратаря в ближнем бою в концовке, когда «Ахмат» поднажал. Ниже представлено видео гола Щёткина.

В начале второго тайма грозненцы заиграли конкретно в атаку. Ими были быстро созданы два момента в одном флаконе на стандарте. Кажется, всё-таки Чондрич скорректировал дальний выстрел Исмаэла в штангу, ну а на добивании с близкого расстояния помешал Алмаши отличиться точно Чондрич. Правда, впоследствии атакующий запал гостей сошёл на нет, игра отошла от ворот хозяев, и волгоградцам стало покомфортней. Забей в середине тайма со штрафного Алейник, «Ротор» вообще получил бы преимущество в два мяча, но в том эпизоде команды сравнялись по штангам.

Концовка сначала казалась спокойной для хозяев, но им пришлось понервничать из-за попадания Харина в перекладину через сэйв Чондричв. Батуренко и Биджиев только сейчас принесли «Ротору» очки. Благодаря первому голу и первой победе за восемь последних матчей волгоградская команда покинула зону прямого вылета, обогнав на одно очко «Уфу», которая совсем скоро встретится в Москве с ЦСКА.

Кирилл Иванцов