Биджиев: «Настрой, концентрация и самоотдача ребят были запредельными»

Главный тренер «Ротора» Хасанби Биджиев на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Ахматом» (1:0).

- Могу сказать, что исходя из турнирной стратегии, понимали, что матч с «Ахматом» для нас будет в какой-то мере одним их ключевых. Поэтому настрой, концентрация и самоотдача ребят были запредельными. Нам было необходимо подойти к игре без лишних потерь, поэтому против «Зенита» не использовали игроков, которые висели на карточках, плюс недовосстановившихся до конца игроков.

Что касается непосредственно матча, считаю, что первый тайм у нас был очень хороший, забили рабочий гол, плюс очень хорошо комбинировали, взаимодействовали впереди и достаточно надежно действовали сзади. Второй тайм, понимали, что «Ахмат» перестроится, и у него есть что предложить, естественно, нам нужно было сыграть по счету и довести матч до победы. Я очень рад, что нам это удалось. Самое главное, что мы смогли порадовать наших болельщиков. Это о чем мы непрестанно говорим на протяжении последних недель, и это, наверное, один из самых главных результатов сегодняшней победы.

- В прошлом туре было достаточно болезненное поражение. Как удалось психологически настроить игроков?

- Конечно, была проведена определенная работа в плане психологии, плюс коррективы вносились в тренировочный процесс. Мы очень рады, что команда смогла так отреагировать на поражение, которое было. Команда наоборот собралась, не расклеилась, не опустила руки и вышла мощно, сконцентрировано на данный матч. Это большая заслуга наших ребят, нашей команды. Я считаю, что это большая заслуга команды.

- Показалось, что Щёткин в конце начал немного уставать. Почему не выпустили Муллина?

- Дело в том, что Муллин травмирован. Честно говоря, он так присутствовал в заявке только на самый-самый крайний случай. У него есть небольшое повреждение, которое не позволяет ему сыграть в полную, поэтому мы, к сожалению, не смогли его использовать в сегодняшнем матче.

- Какие задачи будут поставлены перед командой в завершающих матчах?

- У нас задача одна стоит - сохранить команду в Премьер-лиге, порадовать болельщиков, поэтому будем работать.