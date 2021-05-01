Талалаев: «Честно, я не узнал свою команду в первом тайме»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Ротором» (0:1).

- Какие эмоции оставила игра? У «Ахмата» были моменты, но, к сожалению, не получилось забить.

- Наверное, эта игра отражает весь сезон у нас. Мы чередуем хорошие игры с очень плохими матчами, где нет качества и завершения. Мы первый тайм провалили, команда проиграла всю борьбу, вышла недонастроенной. Во втором - сделали поправки, выпустили более голодных ребят, которые хотят играть в каждом эпизоде. В принципе, доминировали на поле.

Нам не хватило, прежде всего, реализации, три стопроцентных момента было создано. Я поблагодарил команду, по второму тайму у меня нет претензий к ребятам, все работали на поле, перестраивались, играли, добегали, не проигрывали борьбу. Еще раз: наша главная задача сейчас - создание фундамента на следующий год. Для того чтобы ставить какие-то серьезные задачи, нужно, чтобы команда научилась набирать очки именно в таких матчах. Да, там вратарь дотянулся, когда мяч попал в перекладину. Да, можно говорить о моменте на 85-й минуте, когда сбивали Харина. Но принципиально мы создали то, чтобы забивать. Если мы хотим за что-то более высокое, мы должны реализовывать моменты.

У «Ротора» была самоотдача, дисциплина, команда умирала на поле. Всегда тяжело играть с такими командами, но честно, я не узнал свою команду в первом тайме.

- До завершения чемпионата осталось два тура. И эти матчи «Ахмат» проводит дома. Как будете разговаривать с командой, если при своих болельщиках нужно играть на результат?

- Безусловно, мы говорим, что нам нужно набирать 40 очков еще в этом сезоне, поэтому в этих поединках надо выложиться по максимуму и показать тот футбол, который был во втором тайме сегодня с «Ротором». Будем разговаривать и искать внутренние резервы.