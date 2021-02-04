Семак рассказал о восстановлении Ракицкого и Дзюбы

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак поведал о восстановлении защитника Ярослава Ракицкого и форварда Артёма Дзюбы. В сегодняшнем спарринге против клуба «Арарат-Армения» (4:0) игроки провели на поле 30 минут.

«В следующем поединке они сыграют уже по 45 минут, мы посмотрим за ними. Сейчас мы занимаемся тестированием, анализом их состояния. Надеемся, скоро они будут готовы сыграть весь матч», - рассказал специалист в эфире Youtube-канала «Коммент.Шоу».

В настоящий момент «сине-бело-голубые» находятся на тренировочном сборе в Дубае, где проведут несколько спаррингов.

После 19 туров чемпионата России «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице. В первом официальном матче после перерыва команда Сергея Семака на «Газпром Арене» примет «Ростов». Игра состоится 27-го февраля.