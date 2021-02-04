Дубль Малкома помог «Зениту» разгромить «Арарат»

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04 Февраля 2021, 11:59,
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Петербургский «Зенит» провел контрольный поединок против клуба «Арарат-Армения» на тренировочном сборе в ОАЭ.
«Сине-бело-голубые» отпраздновали разгромную победу со счетом 4:0. Забитыми мячами отметились Малком (дубль), Сутормин и Вендел.
Протокол игры
|Зенит
|4:0
|Арарат-Армения
|(1:0) Сутормин Алексей 30'
|(2:0) Малком Филипе 67'
|(3:0) Малком Филипе 70'
|(4:0) Вендел Маркус 81'
04 февраля.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит, Малком, Арарат-Армения
ай.. с таким составом и запасом могли бы и десяточку сверху организовать.. )))