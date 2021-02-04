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Дубль Малкома помог «Зениту» разгромить «Арарат»

04 Февраля 2021, 11:59,

Global Look Press

Петербургский «Зенит» провел контрольный поединок против клуба «Арарат-Армения» на тренировочном сборе в ОАЭ.

«Сине-бело-голубые» отпраздновали разгромную победу со счетом 4:0. Забитыми мячами отметились Малком (дубль), Сутормин и Вендел.

Протокол игры  
Зенит 4:0 Арарат-Армения
(1:0) Сутормин Алексей 30'    
(2:0) Малком Филипе 67'    
(3:0) Малком Филипе 70'    
(4:0) Вендел Маркус 81'    
Кержаков Михаил Ловрен Деян Хотулёв Данила Дуглас Сантос Сутормин Алексей Барриос Вилмар Оздоев Магомед Вендел Маркус Малком Филипе Мостовой Андрей Дриусси Себастьян
Запасные: Сазонов Саба Дзюба Артём Крапухин Станислав Бязров Давид Ракицкий Ярослав Васютин Александр
Петрич Никола Вакуленко Сергей Клименчук Егор Уманес Давид Вбеймар Гуффран Йоан Спатару Дану Карапетян Александр Мартинес Хейссон Нарсинх Фюрдьел
04 февраля.

 
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Малком, Арарат-Армения
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Комментарии (1)
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ингерман
04 Февраля 2021, 12:09

ай.. с таким составом и запасом могли бы и десяточку сверху организовать.. )))

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