Михаил Кержаков: «Победили на классе, соперник не доставил проблем»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал победу над клубом «Арарат-Армения» (4:0).

«Счёт говорит сам за себя, победили на классе, несмотря на интенсивные тренировки. Многое получалось сегодня, все довольны. Соперник сегодня не смог доставить нам проблем. Было очень жарко, особенно в первом тайме солнце пекло голову и спину. В таких условиях всегда непросто играть. Команда втягивается, выглядим неплохо.

Общее физическое состояние? Пока что есть определенные сложности, но к старту второй части чемпионата подойдём в оптимальной форме», - сказал Кержаков в интервью пресс-службе клуба.