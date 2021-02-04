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Михаил Кержаков: «Победили на классе, соперник не доставил проблем»

04 Февраля 2021, 16:22,

Global Look Press

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал победу над клубом «Арарат-Армения» (4:0).

«Счёт говорит сам за себя, победили на классе, несмотря на интенсивные тренировки. Многое получалось сегодня, все довольны. Соперник сегодня не смог доставить нам проблем. Было очень жарко, особенно в первом тайме солнце пекло голову и спину. В таких условиях всегда непросто играть. Команда втягивается, выглядим неплохо.

Общее физическое состояние? Пока что есть определенные сложности, но к старту второй части чемпионата подойдём в оптимальной форме», - сказал Кержаков в интервью пресс-службе клуба.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Зенит, Михаил Кержаков
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