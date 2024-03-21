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Доннарумма: «Буффон очень помогает игрокам сборной Италии»

21 Марта 2024 • 02:41 Комментировать
Италия
...
Венесуэла
Через 20 ч. 30 мин.

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма рассказал о вкладе Джанлуиджи Буффона.

Легендарный экс-вратарь «скуадры адзурры» с лета прошлого года занимает должность координатора национальной команды.

«Буффон очень помог мне, я считаю его лучшим вратарём в истории футбола. Важно, что он с нами, он очень полезен для сборной Италии. Речь о великом лидере, к которому всегда прислушиваются. Мы очень горды работать с ним, он ещё поможет нам в будущем», – заявил в интервью Sky Sport голкипер «ПСЖ» в преддверии товарищеского матча сборной Италии против Венесуэлы, который пройдёт 22 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Джанлуиджи Буффон ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма ещё теги

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ИТАЛИЯ ВЕНЕСУЭЛА
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