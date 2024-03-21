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Спаллетти – о тактике сборной Италии: «Мы хотим играть в современный футбол»

21 Марта 2024 • 01:39 Комментировать
Италия
...
Венесуэла
Через 21 ч. 31 мин.

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти признался, что намерен поэкспериментировать с тактикой в предстоящих товарищеских матчах.

22 марта в полночь по московскому времени «скуадра адзурра» сыграет против соперников из Венесуэлы, а 24 марта в 23:00 встретится с Эквадором.

«В современном футболе существует тенденция отдавать предпочтение игрокам и командам, умеющим интерпретировать разные системы. Мы тоже хотим играть в современный футбол.

Раньше у нас было не так много времени [на эксперименты], поэтому мы сосредоточились на одной системе. Мы не отходили от неё, даже когда проигрывали, так как должны были в совершенстве отработать что-то одно. Теперь же, когда впереди у нас два товарищеских матча, мы можем попробовать что-то другое, поэкспериментировать», – передаёт Football Italia слова Спаллетти.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Лучано Спаллетти

Новости по матчу

Сегодня, 21 Марта
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Спаллетти – о тактике сборной Италии: «Мы хотим играть в современный футбол»
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Ставка и прогноз на товарищеский матч Италия — Венесуэла — 22 марта 2024
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Ставка на точный счёт товарищеского матча Венесуэла — Италия — 22 марта 2024
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ИТАЛИЯ ВЕНЕСУЭЛА
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