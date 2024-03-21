Спаллетти – о тактике сборной Италии: «Мы хотим играть в современный футбол»

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти признался, что намерен поэкспериментировать с тактикой в предстоящих товарищеских матчах.

22 марта в полночь по московскому времени «скуадра адзурра» сыграет против соперников из Венесуэлы, а 24 марта в 23:00 встретится с Эквадором.

«В современном футболе существует тенденция отдавать предпочтение игрокам и командам, умеющим интерпретировать разные системы. Мы тоже хотим играть в современный футбол.

Раньше у нас было не так много времени [на эксперименты], поэтому мы сосредоточились на одной системе. Мы не отходили от неё, даже когда проигрывали, так как должны были в совершенстве отработать что-то одно. Теперь же, когда впереди у нас два товарищеских матча, мы можем попробовать что-то другое, поэкспериментировать», – передаёт Football Italia слова Спаллетти.