Рондон прощал, Ретеги забивал: Венесуэла играла смело, но сборная Италии дожала на классе

Сборные Италии и Венесуэлы сошлись в контрольном матче. Товарищеская игра состоялся 22 марта в США на стадионе «Чейз Стэдиум».

Не самого сильного соперника выбрала себе сборная Италии для первого товарищеского матча в марте. Пока между собой играют Англия и Бразилия, Франция и Германия, итальянцы устроили спарринг с Венесуэлой. Но был и аспект против европейцев: несмотря на статус номинального хозяина играла Италия в неудобных условиях. Ведь матч проходил в городе Форт-Лодердейл, что расположен в штате Флорида, США. Венесуэльцам намного легче было акклиматизироваться, да и просто добраться.

В старте сборной Италии вышли сразу три представителя «Ювентуса» (Кьеза, Камбьясо, Локателли), остальные шесть игроков представляли разные команды Серии А + Удогие с Доннаруммой. И как раз Джанлуиджи пришлось очень быстро вступать в дело. Шла всего лишь третья минута матча, когда рефери назначил пенальти в ворота сборной Италии. Это Буонджорно врезался в Рондона, свалив его на газон.

Сам пострадавший подошёл к мячу, но пробил отвратительно. Слабый удар по центру не стал неразрешимой задачей для Доннаруммы – пенальти не реализован. Следом Саломон и ещё один момент упустил. В подкате Рондон летел к прострелу Дарвина Мачиса, но не рассчитал. Замкнуть пустой угол не получилось. Между шансами экс-игрока «Зенита» случился и робкий ответ итальянцев. Это Федерико Кьеза взял игру на себя, сместился к центру с левого края и закрутил в дальнюю «девятку». Совсем немного не попал.

После обмена уколами игра заметно поскучнела. Венесуэла после нескольких нереализованных моментов просто стала действовать осторожнее, а Италия так и не набрала ударов в створ до 40-й минуты. Тем обиднее для соперника, что первый же из них стал голевым. Это Андреа Камбьясо справа вырезал отличный прострел, а Матео Ретеги в касание пробил под штангу – 1:0.

Но Венесуэла не расстроилась. Тут же включили высокий прессинг латиноамериканцы и поймали соперника на ошибке. Доннарумма под давлением Рондона неудобной передачей подставил Бонавенутру и Джакомо просто выкатил мяч под удар Дарвину Мачису. Форвард с угла штрафной площади поразил опустевший створ – 1:1. При равном счёте игра заметно успокоилась. Итальянцы больше владели мячом, но ничего не создавали в позиционном наступлении. Венесуэла ждала шанса на контратаках.

И дождалась. Свежий Хондер Кадис после передачи Арамбуру убежал по правому полуфлангу и завершил свой рейд плотным ударом в Доннарумму. Сам же забрал отскок и снова пробил, но теперь уже попал в защитника. У Италии Дзаньоло имел неплохой шанс отличиться, плотно пальнув метров с 25. Рафаэль Ромо достал мяч под перекладиной. И всё-таки давление итальянцев сказалось в концовке. Жоржиньо нашёл Ретеги в центре штрафной площади, а Матео развернулся и хладнокровно решил эпизод – 2:1. Дубль в активе форварда «Дженоа».

Сборная Венесуэлы играла смело, бодро, но проиграла Италии Лучано Спаллетти.