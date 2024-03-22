Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Рондон прощал, Ретеги забивал: Венесуэла играла смело, но сборная Италии дожала на классе

22 Марта 2024 • 01:52 Комментировать
Италия
2:1
Венесуэла
окончен

Сборные Италии и Венесуэлы сошлись в контрольном матче. Товарищеская игра состоялся 22 марта в США на стадионе «Чейз Стэдиум».

Протокол игры  
Италия2:1Венесуэла
(1:0) Ретеги Матео40'  
  43'Мачис Дарвин (1:1)
(2:1) Ретеги Матео80'  
Доннарумма ДжанлуиджиДи Лоренцо ДжованниБуонджорно АлессандроСкальвини ДжорджиоКамбьясо Андреа 74' (Дзаньоло Николо ( 74') Фраттези Давиде 66' (Пеллегрини Лоренцо ( 66') Локателли Мануэль 65' (Дзакканьи Маттиа ( 65') Бонавентура Джакомо 46' (Барелла Николо ( 46') Удоги ДестиниКьеза Федерико 65' (Жоржиньо II ( 65') Ретеги Матео 87' (Распадори Джакомо ( 87')
Запасные: Белланова РаульФолоруншо МайклВикарио ГульельмоМерет АлексДармиан МаттеоБастони АлессандроОрсолини РиккардоМанчини ДжанлукаДимарко Федерико
Ромо РафаэльФеррареси НауэльОсорио ЙорданАнхель Вилькер 78' (Макоун Кристиан ( 78') Наварро МигельСаварино Джефферсон 62' (Даниэль Перейра ( 62') Мартинес Хосе Андрес 78' (Кастильо Эдсон ( 78') Кассерес Кристиан 86' (Отеро Ромуло ( 86') Арамбуру Джон 86' (Ринкон Томас ( 86') Рондон СаломонМачис Дарвин 62' (Кадис Хондер ( 62')
Запасные: Цаунер Энрике ПеньяКордова СерхиоРивас РеннеСеговия ТеласкоНаварро КевинГонсалес АлександрКонтрерас ХосеМурильо ДжонГратероль Хоэль
22 марта. Стадион "Драйв Пинк Стэдиум".

 

Не самого сильного соперника выбрала себе сборная Италии для первого товарищеского матча в марте. Пока между собой играют Англия и Бразилия, Франция и Германия, итальянцы устроили спарринг с Венесуэлой. Но был и аспект против европейцев: несмотря на статус номинального хозяина играла Италия в неудобных условиях. Ведь матч проходил в городе Форт-Лодердейл, что расположен в штате Флорида, США. Венесуэльцам намного легче было акклиматизироваться, да и просто добраться.

В старте сборной Италии вышли сразу три представителя «Ювентуса» (Кьеза, Камбьясо, Локателли), остальные шесть игроков представляли разные команды Серии А + Удогие с Доннаруммой. И как раз Джанлуиджи пришлось очень быстро вступать в дело. Шла всего лишь третья минута матча, когда рефери назначил пенальти в ворота сборной Италии. Это Буонджорно врезался в Рондона, свалив его на газон.

Сам пострадавший подошёл к мячу, но пробил отвратительно. Слабый удар по центру не стал неразрешимой задачей для Доннаруммы – пенальти не реализован. Следом Саломон и ещё один момент упустил. В подкате Рондон летел к прострелу Дарвина Мачиса, но не рассчитал. Замкнуть пустой угол не получилось. Между шансами экс-игрока «Зенита» случился и робкий ответ итальянцев. Это Федерико Кьеза взял игру на себя, сместился к центру с левого края и закрутил в дальнюю «девятку». Совсем немного не попал.

После обмена уколами игра заметно поскучнела. Венесуэла после нескольких нереализованных моментов просто стала действовать осторожнее, а Италия так и не набрала ударов в створ до 40-й минуты. Тем обиднее для соперника, что первый же из них стал голевым. Это Андреа Камбьясо справа вырезал отличный прострел, а Матео Ретеги в касание пробил под штангу – 1:0.

Но Венесуэла не расстроилась. Тут же включили высокий прессинг латиноамериканцы и поймали соперника на ошибке. Доннарумма под давлением Рондона неудобной передачей подставил Бонавенутру и Джакомо просто выкатил мяч под удар Дарвину Мачису. Форвард с угла штрафной площади поразил опустевший створ – 1:1. При равном счёте игра заметно успокоилась. Итальянцы больше владели мячом, но ничего не создавали в позиционном наступлении. Венесуэла ждала шанса на контратаках.

И дождалась. Свежий Хондер Кадис после передачи Арамбуру убежал по правому полуфлангу и завершил свой рейд плотным ударом в Доннарумму. Сам же забрал отскок и снова пробил, но теперь уже попал в защитника. У Италии Дзаньоло имел неплохой шанс отличиться, плотно пальнув метров с 25. Рафаэль Ромо достал мяч под перекладиной. И всё-таки давление итальянцев сказалось в концовке. Жоржиньо нашёл Ретеги в центре штрафной площади, а Матео развернулся и хладнокровно решил эпизод – 2:1. Дубль в активе форварда «Дженоа».

Сборная Венесуэлы играла смело, бодро, но проиграла Италии Лучано Спаллетти.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сборная Венесуэлы

Новости по матчу

21 Марта
23:30
Италия - Венесуэла: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
04:37
В Италии считают, что Спаллетти вдохновлялся Гвардиолой при выборе новой расстановки сборной 1
02:41
Доннарумма: «Буффон очень помогает игрокам сборной Италии»
02:04
Доннарумма: «Сборная Италии готова к смене тактики»
01:39
Спаллетти – о тактике сборной Италии: «Мы хотим играть в современный футбол»
00:23
Ставка и прогноз на товарищеский матч Италия — Венесуэла — 22 марта 2024
20 Марта
22:08
Ставка на точный счёт товарищеского матча Венесуэла — Италия — 22 марта 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Челси» и «Манчестер Сити» могут быть исключены из АПЛ «Барселона» выбрала первого футболиста на продажу Стала известна сумма штрафа Промеса «Реал» готов продать звезду в АПЛ – два клуба заинтересованы «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» хотят купить нападающего «Реала» «Манчестер Юнайтед» неожиданно стал лучшим клубом АПЛ в текущем сезоне по необычному показателю Цель «Спартака» Актюркоглу решил, где хочет играть В «Манчестер Юнайтед» выбрали замену тен Хагу Канселу выбрал клуб на ближайшие два сезона Вратарь «Краснодара» Сафонов: Отставка Ивича? Я сразу подумал — какой это плюс для команды
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Умер Василий Уткин «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде Миранчук едет на «Энфилд» к «Ливерпулю», а «Милан» встретится с «Ромой» — результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы «Реал» может вернуть своего бывшего футболиста Винисиус бахнул дубль и схлопотал бан: «Реал» разделал «Осасуну», хоть и пропустил дважды «Манчестер Юнайтед» хочет купить трёх игроков «Барселоны» - известны все имена «Барселона» удивит громким трансфером – известно имя звёздного новичка «Манчестер Юнайтед» забил два гола за девять минут овертайма и выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии
Спортивные новости
«Спартак» разобрался с «Металлургом» и сократил отставание в серии Кубка Гагарина «Автомобилист» в овертайме победил СКА и увеличил преимущество в серии Плющев — об Овечкине: «Саша вносит большой вклад в игру «Вашингтона», этим он отличается от остальных» Экс-тренер сборной России высказался о неудачной игре «Динамо» в серии плей-офф КХЛ с «Трактором» Канарейкин: «Жду и надеюсь, что «Спартак» сможет выиграть третий матч серии у «Металлурга» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
21 Марта
23:54 · Чемпионат мира 2026
Масалитин: «Победа и сам матч с сербами в такой момент - это глоток свежего воздуха» эксклюзив
23:40 · Чемпионат мира 2026
В РФС допустили ответный товарищеский поединок со сборной Сербии
23:30 · Чемпионат мира 2026
Черчесов: «Убеждён, с Парагваем будет совсем другая игра»
23:30 · Чемпионат мира 2026
Италия - Венесуэла: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
23:08 · Чемпионат мира 2026
Зделар раскритиковал судейство матча Россия – Сербия
22:56 · Чемпионат мира 2026
Александр Мостовой: «Второй тайм матча сборной России я уже не смотрел, переключил на хоккей» эксклюзив
22:55 · Чемпионат мира 2026
Ловчев получил удовольствие от игры сборной России
22:47 · Чемпионат мира 2026
Дюков заявил, что арбитр матча Россия – Сербия убил интригу удалением
22:42 · Чемпионат мира 2026
Дюков искренне поблагодарил сборную Сербии за состоявшийся матч
22:28 · Чемпионат мира 2026
Глебов: «Сегодня было ощущение официального матча»
22:21 · Чемпионат мира 2026
Осипенко установил новый рекорд в сборной России по точным пасам за матч
22:19 · Чемпионат мира 2026
Захарян: «Хотелось отличиться, но ничего страшного, отдал голевую передачу»
22:16 · Чемпионат мира 2026
Сергеев: «Результат справедливо в нашу пользу»
22:15 · Чемпионат мира 2026
Португалия - Швеция: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2
22:14 · Чемпионат мира 2026
Матч сборных России и Сербии посетили свыше 23 тысяч болельщиков
Все новости
Рекомендуем