Доннарумма: «Сборная Италии готова к смене тактики»

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма считает, что тактические перемены не станут проблемой для команды.

В ближайших товарищеских матчах «скуадра адзурра» может опробовать новые тактические системы, о чём заявил наставник Лучано Спаллетти.

«Каждый матч важен. Мы должны подготовиться к Евро-2024, – высказывается Доннарумма. – Мы должны быть готовы, какую бы тактическую систему ни избрал тренер. При необходимости мы можем играть как с тремя, так и с четырьмя защитниками», – поведал в интервью Sky Sport вратарь «ПСЖ».

22 марта сборная Италии сыграет против Венесуэлы. Начало поединка запланировано на 00:00 по московскому времени.