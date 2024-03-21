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В Италии считают, что Спаллетти вдохновлялся Гвардиолой при выборе новой расстановки сборной

21 Марта 2024 • 04:37 Комментировать
Италия
...
Венесуэла
Через 18 ч. 28 мин.

Рулевой сборной Италии Лучано Спаллетти готовит тактические перестановки перед Евро-2024.

Специалист признался, что хочет следовать современным футбольным тенденциям, поэтому попробует в деле новые заготовки в ближайших товарищеских матчах «скуадры адзурры».

«Мы будем играть либо по схеме 3-4-2-1, либо в 3-2-4-1 – зависит от того, насколько высоко располагаются игроки флангов», – поведал Спаллетти на пресс-конференции в преддверии встречи со сборной Венесуэлы. Согласно Football Italia, наставник итальянцев, вероятно, вдохновлялся примером «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, принимая решение о смене формации.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Сборная Италии Лучано Спаллетти Хосеп Гвардиола ещё теги

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ИТАЛИЯ ВЕНЕСУЭЛА
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