В Италии считают, что Спаллетти вдохновлялся Гвардиолой при выборе новой расстановки сборной

Рулевой сборной Италии Лучано Спаллетти готовит тактические перестановки перед Евро-2024.

Специалист признался, что хочет следовать современным футбольным тенденциям, поэтому попробует в деле новые заготовки в ближайших товарищеских матчах «скуадры адзурры».

«Мы будем играть либо по схеме 3-4-2-1, либо в 3-2-4-1 – зависит от того, насколько высоко располагаются игроки флангов», – поведал Спаллетти на пресс-конференции в преддверии встречи со сборной Венесуэлы. Согласно Football Italia, наставник итальянцев, вероятно, вдохновлялся примером «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, принимая решение о смене формации.