​В «Спартаке» объяснили голос за «Яндекс», а не за «Матч ТВ»

В четверг представители клубов Российской премьер-лиги обсудили вопросы, связанные с ближайшим розыгрышем национального кубка, который пройдёт в обновлённом формате. Появлялась информация, что 10 из 16 клубов проголосовали за «Яндекс», а не за «Матч ТВ», когда речь зашла о медиаправах на Кубок России.

Дмитрий Зеленов, который в «Спартаке» возглавляет пресс-службу, объяснил позицию клуба в этом вопросе.

«Обновлённый Кубок России - хороший шанс для расширения аудитории и поиска новых партнёров и площадок. Конкуренция всегда идёт на пользу - как в спорте, так и в спортивном бизнесе», - сказал Зеленов, чьи слова приводит Metaratings.

Зеленов добавил, что «Яндекс» является большим холдингом, имеющим серьёзную репутацию.

Ближайший матч РПЛ «Спартак» проведёт 14 августа – против «Сочи».