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Кубок России

Большинство клубов РПЛ проголосовали против «Матч ТВ» при выборе вещателя Кубка России

11 Августа 2022 • 14:10 Комментировать (3)

В четверг представители клубов Российской премьер-лиги собрались для решения вопросов, связанных с проведением Кубка России. Как известно, в сезоне 2022/2023 турнир пройдёт по обновлённой формуле, за счёт которой число матчей вырастет.

Обсуждая вопрос выбора вещателя Кубка России, большинство клубов РПЛ выступили против «Матч ТВ», то есть холдинга «Газпром Медиа». За передачу медиаправ «Матч ТВ» и букмекеру выступили 6 клубов - «Зенит», «Оренбург», «Урал», «Химки», «Сочи» и «Крылья Советов». Остальные 10 клубов проголосовали за «Яндекс», о чём рассказывает телеграм-канал «Мутко против».

Финальное решение будет принимать Бюро исполкома РФС. При этом нужно учитывать, что в Кубке России участвуют не только клубы РПЛ. 

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Евро-Футбол.Ру,
Кубок России РПЛ Матч ТВ
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