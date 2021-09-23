Ганчаренко: «Краснодар» хочет пройти в Кубке России как можно дальше»

Рулевой «Краснодара» Виктор Ганчаренко дал интервью после поединка с «Ленинградцем» в Кубке России. Подопечные белорусского специалиста отпраздновали победу со счетом 2:0. Голами отметились Черников и Крыховяк.

«Мы не ожидали простой игры. Была ротация, но привезли основной состав. Есть желание пройти в Кубке как можно дальше», - приводит слова тренера клубная пресс-служба.

Буквально через полчаса состоится очередной поединок Кубка России. Московский ЦСКА на выезде встретится с ижевским «Зенитом». Начало матча запланировано в 14:15 по столичному времени. Текстовая трансляция игры пройдет на Liveresult.ru.