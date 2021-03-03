Матвеев: «Игра шла кубковая до первого мяча, к сожалению, мы его пропустили»

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Уфой» (0:3).

- У нас сегодня просто безобразная игра была в обороне, столько ошибок допустили невынужденных. Не знаю там по поводу пенальти, был он или не был. Но судья, что на ВАР, что-то там увидел. Игра шла кубковая до первого мяча, к сожалению, мы его пропустили. Думаю, что здесь, может быть, недовосстановление сказалось, плюс у нас пропускали игру некоторые футболисты.

- Много молодых игроков, новичков сегодня сыграло. Замены на тех ребят, которые более опытные, были достаточно поздно. Чем вы это можете объяснить?

- У нас два дня назад была игра в Краснодаре, которая отняла много сил и эмоций, поэтому где-то недовосстановление, Где-то повреждение некоторых игроков. Не все сегодня приняли участие в этой игре.

- Было очевидно, что шла игра до первого гола, потому что в первом тайме почти не было моментов. При этом у Панюкова не пошла игра. Объясните свое решение оставить его на поле после перерыва.

- Надеялись, что пойдет. Надеялись, что он разнообразит свои атакующие действия. Игра шла действительно до первого гола. В таких матчах часто бывает, кто больше терпит и кто больше хочет. К сожалению, мы сегодня первыми допустили невынужденную ошибку, и «Уфа» открыла счет.

- Почему так и не был выпущен на поле Погребняк? Он помогает вверху, если совсем нет игры внизу.

- Думали, что молодой футболист Максименко выйдет. Было пространство, надо было им пользоваться, он может обыграть, поэтому выбор сегодня пал на него.