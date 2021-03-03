«Уфа» за 16 минут разгромила «Урал»

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03 Марта 2021, 13:54,
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Перенесённый на 3 марта кубковый матч «Уфа» - «Урал» завершился разгромной победой хозяев. В первом тайме из опасных моментов отметим удар Остона Урунова в ближний угол (парированный). На 51-й минуте всё тот же Урунов стал автором голевого прострела на дальнюю штангу на Тимура Жамалетдинова, а вскоре Комнен Андрич реализовал пенальти, назначенный за игру рукой. Спустя 16 минут после первого гола Жамалетдинов сделал счет разгромным.
Таким образом, «Уфа» становится последним участником четвертьфинала Кубка России.
Протокол игры
|(1:0) Жамалетдинов Тимур 51'
|(2:0) Комнен Андрич 58'
|(3:0) Жамалетдинов Тимур 67'
Беленов Александр • Плиев Константин • 43'Йокич Боян • Сухов Александр • Табидзе Джемал • Бизоза Партфаит • Урунов Остон • Милетич Неманья II • Мрзляк Филип • Комнен Андрич • Жамалетдинов Тимур 45' ( Голубев Артём ( 45')
Запасные: Кукушкин Иван • Кротов Вячеслав • Морозов Григорий • Аликин Павел • Никитин Алексей • Дзантиев Олег • Камилов Владислав • Чернов Алексей • Сысуев Дмитрий
Коновалов Иван • Кулаков Денис • Страндберг Стефан • Герасимов Алексей • Калинин Игорь • Мишкич Даниэль • Ибрахимай Юлдрен • Йовичич Бранко • Гаджимурадов Рамазан • Егорычев Андрей • Панюков Андрей 45' ( Евсеев Алексей ( 45')
Запасные: Годзюр Ярослав • Августиняк Рафал • Кузьмичев Иван • Бикфалви Эрик • Эль Кабир Отман • Адамов Арсен • Максименко Артём • Магомадов Чингиз • Погребняк Павел • Рыков Владимир
03 марта. Стадион "Neftyanik Stadium (Ufa)".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Урал, Уфа