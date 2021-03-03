«Уфа» за 16 минут разгромила «Урал»

Перенесённый на 3 марта кубковый матч «Уфа» - «Урал» завершился разгромной победой хозяев. В первом тайме из опасных моментов отметим удар Остона Урунова в ближний угол (парированный). На 51-й минуте всё тот же Урунов стал автором голевого прострела на дальнюю штангу на Тимура Жамалетдинова, а вскоре Комнен Андрич реализовал пенальти, назначенный за игру рукой. Спустя 16 минут после первого гола Жамалетдинов сделал счет разгромным.

Таким образом, «Уфа» становится последним участником четвертьфинала Кубка России.