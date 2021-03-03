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«Уфа» за 16 минут разгромила «Урал»

03 Марта 2021, 13:54,

Перенесённый на 3 марта кубковый матч «Уфа» - «Урал» завершился разгромной победой хозяев. В первом тайме из опасных моментов отметим удар Остона Урунова в ближний угол (парированный). На 51-й минуте всё тот же Урунов стал автором голевого прострела на дальнюю штангу на Тимура Жамалетдинова, а вскоре Комнен Андрич реализовал пенальти, назначенный за игру рукой. Спустя 16 минут после первого гола Жамалетдинов сделал счет разгромным.

Таким образом, «Уфа» становится последним участником четвертьфинала Кубка России.

Протокол игры  
Уфа 3:0 Урал
(1:0) Жамалетдинов Тимур 51'    
(2:0) Комнен Андрич 58'    
(3:0) Жамалетдинов Тимур 67'    
Беленов Александр Плиев Константин   43' Йокич Боян Сухов Александр Табидзе Джемал Бизоза Партфаит Урунов Остон Милетич Неманья II Мрзляк Филип Комнен Андрич Жамалетдинов Тимур   45' (Голубев Артём (   45')
Запасные: Кукушкин Иван Кротов Вячеслав Морозов Григорий Аликин Павел Никитин Алексей Дзантиев Олег Камилов Владислав Чернов Алексей Сысуев Дмитрий
Коновалов Иван Кулаков Денис Страндберг Стефан Герасимов Алексей Калинин Игорь Мишкич Даниэль Ибрахимай Юлдрен Йовичич Бранко Гаджимурадов Рамазан Егорычев Андрей Панюков Андрей   45' (Евсеев Алексей (   45')
Запасные: Годзюр Ярослав Августиняк Рафал Кузьмичев Иван Бикфалви Эрик Эль Кабир Отман Адамов Арсен Максименко Артём Магомадов Чингиз Погребняк Павел Рыков Владимир
03 марта. Стадион "Neftyanik Stadium (Ufa)".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Урал, Уфа
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