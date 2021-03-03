Рахимов: «Первый тайм был не очень хороший»

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Уралом» (3:0).

- Сегодня в старте вышли сразу три новичка. Как вы можете оценить их игру, учитывая, что они не так много тренировались с командой?

- Давайте игру всё-таки разделим на два тайма, потому что первый был не очень хороший. Наверное, это тоже один из моментов того, что игроки еще тоже понимают не все вещи и только приехали к нам, не имея возможность адаптироваться к игре. В перерыве мы указали на эти ошибки, и я очень рад, что ребята поправили эти моменты и во многих эпизодах уже выглядели по-другому. Выделять кого-то отдельно, я думаю, неправильно. Каждый из них делал все возможное и старался. Здесь по самоотдаче и желанию претензий нет.

- Думали ли вы уже над соперником, которого хотели бы получить в четвертьфинале?

- Вообще не думал. Какая разница? Это уже не от нас зависит.

- Снова в заявке нет Олега Иванова. Когда мы сможем его увидеть на футбольном поле?

- Надеюсь, что в самое ближайшее время он уже приступит. Мы обследовали его, и, может быть, через три-четыре дня он сможет приступить к работе. Посмотрим.

- Через 4 дня у вас матч с «Уралом» в чемпионате. Успеете ли, будут ли новые заготовки придумать «Уралу» и удивить соперника?

- Я не думаю, все равно этот матч и тот, что будет седьмого, они не будут похожи. Это разные турниры, все-таки какие-то изменения в составе будут и у нас, и у «Урала». Я бы не стал говорить о каких-то заготовках, просто составы будут отличаться от тех, в которых начинали сегодня.