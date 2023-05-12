Майкл Антонио: «Усложнили своё положение, но вышли из этого»

«Вест Хэм» одержал победу над нидерландским АЗ в первом полуфинальном матче в рамках Лиги конференций, она получилась волевой - «молотобойцы» пропустили первыми и были вынуждены отыгрываться, а затем и выходить вперед. Это удалось за пятнадцать минут до конца игры благодаря усилиям Майкла Антонио. Нападающий «Вест Хэма» прокомментировал свой успех.

- Мы сами усложнили свое положение, но, в конце концов, добились результата. Надо быть острее перед воротами, решительнее. Но нам противостоял серьезный соперник, - цитирует слова Антонио BT Sport.

Ответный матч состоится в следующий четверг.