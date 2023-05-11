Райс и Пакета – в основе «Вест Хэма» на матч с АЗ

Лондонский «Вест Хэм» и нидерландский «АЗ Алкмаар» опубликовали свои составы на первый полуфинальный матч в рамках Лиги конференций УЕФА. Он состоится в Лондоне на Олимпийском стадионе.

«Вест Хэм»: Ареола, Керер, Зума, Агер, Крессуэлл, Соучек, Райс, Бенрахма, Пакета, Боуэн, Антонио;

АЗ: Райан, Сугавара, Бёкема, Хацидиакос, де Вит, Класи, Рейндерс, Одгор, Мейнанс, ван Бредероде, Павлидис.

Следить за развитием событий в этом противостоянии можно благодаря прямой онлайн-трансляции, которую организует команда портала LiveResult.ru.