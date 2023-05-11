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Лига конференций

«Вест Хэм» добыл волевую победу в матче с АЗ

11 Мая 2023 • 23:57 Комментировать
Вест Хэм
2:1
АЗ Алкмаар
окончен

«Вест Хэм» доминировал в домашнем полуфинальном матче Лиги конференций с АЗ, но игра не была простой для лондонцев. Саид Бенрахма метров с 17 едва не открыл счет, но вратарь перевел мяч в штангу. Первый тайм выиграли гости, проведя отличную атаку, которую завершил дальним ударом Тиджани Рейндерс. На экваторе второй половины Бенрахма заработал пенальти и переиграл вратаря с 11 метров. Вскоре хозяева выдали подобие штурма и все же затолкали мяч в цель после углового. Майкл Антонио - герой эпизода.

2:1 - при таком счете прозвучал финальный свисток.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм АЗ Алкмаар
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