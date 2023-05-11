«Вест Хэм» добыл волевую победу в матче с АЗ

«Вест Хэм» доминировал в домашнем полуфинальном матче Лиги конференций с АЗ, но игра не была простой для лондонцев. Саид Бенрахма метров с 17 едва не открыл счет, но вратарь перевел мяч в штангу. Первый тайм выиграли гости, проведя отличную атаку, которую завершил дальним ударом Тиджани Рейндерс. На экваторе второй половины Бенрахма заработал пенальти и переиграл вратаря с 11 метров. Вскоре хозяева выдали подобие штурма и все же затолкали мяч в цель после углового. Майкл Антонио - герой эпизода.

2:1 - при таком счете прозвучал финальный свисток.