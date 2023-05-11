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Лига конференций

«Вест Хэм» - «АЗ Алкмаар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

11 Мая 2023 • 21:29 Комментировать
Вест Хэм
...
АЗ Алкмаар
1 1.65 X 3.70 2 5.70
Через 0 ч. 13 мин.

В Лондоне проходит первый матч 1/2 финала Лиги конференций между «Вест Хэмом» и «АЗ Алкмааром».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Вест Хэм0:0АЗ Алкмаар
Ареола АльфонсКерер ТилоЗума КуртАгер НаифКрессуэлл АаронСоучек ТомашРайс ДекланБоуэн ДжарродПакета ЛукасБенрахма СаидАнтонио Майкл
Запасные: Лансини МануэльДжонсон БенЭмерсон ПалмиериАнанг ДжозефИнгс ДэнниКорне МаксвеллФабьянски ЛукашДивин МубамаДаунс ФлиннФорнальс ПаблоФредди Поттс
Райан МэттьюСугавара ЮкинариБёкема СэмХацидиакос ПантелисДе Вит МеесРейндерс ТиджаниКласи ЙордиОдгор ЙенсМейнанс СвенВан Бредероде МиронПавлидис Вангелис
Запасные: Мердинк МексБюрместер ЗикоЛахдо МайкельБазур РихедлиВанхесден ЗиньоБараси ЮсуфГус ВаутерМихайлович ДжорджеДен ДаниелВерхюлст Хоби
11 мая. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
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Вест Хэм АЗ Алкмаар
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ВЕСТ ХЭМ АЗ АЛКМААР
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11.05.23 в 22:00
Вест Хэм Вест Хэм
АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар
1.75 3.80 4.80
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