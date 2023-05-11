«Вест Хэм» - «АЗ Алкмаар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Лондоне проходит первый матч 1/2 финала Лиги конференций между «Вест Хэмом» и «АЗ Алкмааром».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Вест Хэм - АЗ Алкмаар
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Протокол игры
Ареола Альфонс•Керер Тило•Зума Курт•Агер Наиф•Крессуэлл Аарон•Соучек Томаш•Райс Деклан•Боуэн Джаррод•Пакета Лукас•Бенрахма Саид•Антонио Майкл
Райан Мэттью•Сугавара Юкинари•Бёкема Сэм•Хацидиакос Пантелис•Де Вит Меес•Рейндерс Тиджани•Класи Йорди•Одгор Йенс•Мейнанс Свен•Ван Бредероде Мирон•Павлидис Вангелис
11 мая. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
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