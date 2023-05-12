Мойес: «Я доволен результатом, но мы ещё не в финале»

Рулевой «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал победу своей команды над нидерландским АЗ в полуфинале Лиги конференций (2:1).

«Молотобойцы» пропустили первыми, но нашли в себе силы перевернуть ход встречи, забив на 67-й и 76-й минутах усилиями Саида Бенрахма и Майкла Антонио.

«Трудно анализировать такую игру. Временами мы принимали глупые решения и были не в себе – особенно это касается первого тайма. Я рад, что нам удалось победить. Сегодняшний результат меня радует, но нам предстоит тяжёлая ответная встреча. Я слишком скромен, чтобы заранее отправлять нас в финал. В составе АЗ много отличных игроков, и сегодня мы все это увидели», – приводит BBC слова Мойеса.