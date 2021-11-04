​Конте получил рабочую визу и может начать работу с «Тоттенхэмом»

Теперь ничего не мешает Антонио Конте занять тренерское кресло «Тоттенхэма» на матче Лиги конференций против голландского «Витесса», который пройдёт в четверг вечером. Журналист Evening Standard Дэн Килпатрик написал на своей страничке в «Твиттере» о том, что итальянский тренер в четверг утром получил рабочую визу.

Напомним, Антонио Конте был назначен главным тренером «Тоттенхэма» во вторник. Итальянец поставил подпись под трудовым соглашением, рассчитанным до конца июня 2023 года. Договор предусматривает опцию пролонгации.

Следить за матчем между «Тоттенхэмом» и «Витессом» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.