«Рома» снова не обыграла норвежцев, «Тоттенхэм» добыл первую победу после прихода Конте

Норвежский «Будё-Глимт» снова доставил массу проблем «Роме» в матче Лиги конференции. Конечно, повторить 6:1 было нереально, но северяне дважды вели в счете, и соперник ушел от поражения на 84-й минуте - 2:2.

«Тоттенхэм» Антонио Конте сыграл еще веселее, забив три мяча «Витессу» за 13 минут в первом тайме, но тут же позволил голландцам отыграть два гола. После перерыва футболисты упражнялись в получении красных карточек, были удалены Кристиан Ромеро - Данило Духи и Маркус Шуберт. «Шпоры» победили 3:2 и с 7 очками опередили сегодняшнего соперника (6), выйдя на второе место.