«Рома» снова не обыграла норвежцев, «Тоттенхэм» добыл первую победу после прихода Конте

Норвежский «Будё-Глимт» снова доставил массу проблем «Роме» в матче Лиги конференции. Конечно, повторить 6:1 было нереально, но северяне дважды вели в счете, и соперник ушел от поражения на 84-й минуте - 2:2.
«Тоттенхэм» Антонио Конте сыграл еще веселее, забив три мяча «Витессу» за 13 минут в первом тайме, но тут же позволил голландцам отыграть два гола. После перерыва футболисты упражнялись в получении красных карточек, были удалены Кристиан Ромеро - Данило Духи и Маркус Шуберт. «Шпоры» победили 3:2 и с 7 очками опередили сегодняшнего соперника (6), выйдя на второе место.
Протокол игры
|Рома
|2:2
|Будё-Глимт
|45' Сольбаккен Ола (0:1)
|(1:1) Эль-Шаарави Стефан 54'
|65' Ботхейм Эрик (1:2)
|(2:2) Ибаньес Рожер 84'
Патрисиу Руй • Карсдорп Рик • Ибаньес Рожер • Манчини Джанлука • Кристанте Бриан • Верету Жордан • Дарбо Эбрима • Мхитарян Генрих • Дзаньоло Николо • Эль-Шаарави Стефан • Абрахам Тэмми
Запасные: Рейнолдс Брайан • Залевский Никола • Диавара Амаду • Бове Эдоардо • Шомуродов Элдор • Вильяр Гонсало • Калафьори Рикардо • Кумбулла Мараш • Фузато Даниэл • Перес Карлес • Майораль Борха
Хайкин Никита • Бьоркан Фредерик • Лоде Мариус • Мо Бреде • Сампстед Альфонс • Конрадсен Мортен • Хаген Элиас • Фет Сондре • Пеллегрино Амаль • Сольбаккен Ола • Ботхейм Эрик
Запасные: Квиле Сигур • Моберг Вегар • Конгсро Вегар • Joel Mugisha • Смитс Джошуа • Ветлесен Уго • Кумсан Джилберт • Жозе Витор • Берг Патрик • Нордас Лассе • Хейбротен Мариус
04 ноября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
Протокол игры
|(1:0) Сон Хынмин 15'
|(2:0) Лукас Моура 22'
|(3:0) Расмуссен Якоб 28'
|32' Расмуссен Якоб (3:1)
|39' Беро Матуш (3:2)
Льорис Уго • Дайер Эрик • Ромеро Кристиан • 59'Дэвис Бен • Эмерсон Жуниор • Регилон Серхио • Хёйбьерг Пьер-Эмиль • Скипп Оливер • Лукас Моура • Сон Хынмин • Кейн Гарри
Запасные: Танганга Джафет • Н'Домбеле Тангай • Санчес Давинсон • Голлини Пьерлуиджи • Доэрти Мэтт • Бергвейн Стевен • Родон Джо • Скарлетт Дейн • Ло Чельсо Джовани • Алли Деле • Остин Брендон • Уинкс Гарри
Шуберт Маркус • 85'Духи Данило • 81'Виттек Максимилиан • Расмуссен Якоб • Даса Элазар • Тронстад Сондре • Беро Матуш • Базур Рихедли • Гбоо Янн • Бёйтинк Томас • Фредериксен Николай
Запасные: Гайек Томаш • Вруг Патрик • Фон Моос Юлиан • Япи Ромарик • Домджони Тони • Дарфалу Усама • Корнелисс Энцо • Ван Хаверен Найджел • Ороз Алоис • Хауэн Йерун • Икома Луис • Уйсман Дан
04 ноября. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".