Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 278 Комментарии
Лига конференций

«Рома» снова не обыграла норвежцев, «Тоттенхэм» добыл первую победу после прихода Конте

05 Ноября 2021 • 00:57 Комментировать
Тоттенхэм
3:2
Витесс
окончен

Норвежский «Будё-Глимт» снова доставил массу проблем «Роме» в матче Лиги конференции. Конечно, повторить 6:1 было нереально, но северяне дважды вели в счете, и соперник ушел от поражения на 84-й минуте - 2:2.

«Тоттенхэм» Антонио Конте сыграл еще веселее, забив три мяча «Витессу» за 13 минут в первом тайме, но тут же позволил голландцам отыграть два гола. После перерыва футболисты упражнялись в получении красных карточек, были удалены Кристиан Ромеро - Данило Духи и Маркус Шуберт. «Шпоры» победили 3:2 и с 7 очками опередили сегодняшнего соперника (6), выйдя на второе место.

Протокол игры  
Рома 2:2 Будё-Глимт
    45' Сольбаккен Ола (0:1)
(1:1) Эль-Шаарави Стефан 54'    
    65' Ботхейм Эрик (1:2)
(2:2) Ибаньес Рожер 84'    
Патрисиу Руй Карсдорп Рик Ибаньес Рожер Манчини Джанлука Кристанте Бриан Верету Жордан Дарбо Эбрима Мхитарян Генрих Дзаньоло Николо Эль-Шаарави Стефан Абрахам Тэмми
Запасные: Рейнолдс Брайан Залевский Никола Диавара Амаду Бове Эдоардо Шомуродов Элдор Вильяр Гонсало Калафьори Рикардо Кумбулла Мараш Фузато Даниэл Перес Карлес Майораль Борха
Хайкин Никита Бьоркан Фредерик Лоде Мариус Мо Бреде Сампстед Альфонс Конрадсен Мортен Хаген Элиас Фет Сондре Пеллегрино Амаль Сольбаккен Ола Ботхейм Эрик
Запасные: Квиле Сигур Моберг Вегар Конгсро Вегар Joel Mugisha Смитс Джошуа Ветлесен Уго Кумсан Джилберт Жозе Витор Берг Патрик Нордас Лассе Хейбротен Мариус
04 ноября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

Протокол игры  
Тоттенхэм 3:2 Витесс
(1:0) Сон Хынмин 15'    
(2:0) Лукас Моура 22'    
(3:0) Расмуссен Якоб 28'    
    32' Расмуссен Якоб (3:1)
    39' Беро Матуш (3:2)
Льорис Уго Дайер Эрик Ромеро Кристиан   59' Дэвис Бен Эмерсон Жуниор Регилон Серхио Хёйбьерг Пьер-Эмиль Скипп Оливер Лукас Моура Сон Хынмин Кейн Гарри
Запасные: Танганга Джафет Н'Домбеле Тангай Санчес Давинсон Голлини Пьерлуиджи Доэрти Мэтт Бергвейн Стевен Родон Джо Скарлетт Дейн Ло Чельсо Джовани Алли Деле Остин Брендон Уинкс Гарри
Шуберт Маркус   85' Духи Данило   81' Виттек Максимилиан Расмуссен Якоб Даса Элазар Тронстад Сондре Беро Матуш Базур Рихедли Гбоо Янн Бёйтинк Томас Фредериксен Николай
Запасные: Гайек Томаш Вруг Патрик Фон Моос Юлиан Япи Ромарик Домджони Тони Дарфалу Усама Корнелисс Энцо Ван Хаверен Найджел Ороз Алоис Хауэн Йерун Икома Луис Уйсман Дан
04 ноября. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Тоттенхэм Будё-Глимт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Флора Таллин 2:2 Анортосис
окончен Кайрат 1:2 Карабах
окончен ЛАСК 2:0 Алашкерт
окончен АЗ Алкмаар 2:0 ЧФР Клуж
окончен Омония 1:1 Базель
окончен Заря 2:0 ЦСКА София
окончен Раннерс 2:2 Яблонец
окончен Линкольн 1:4 Слован Братислава
окончен Маккаби Тель-Авив 3:0 ХИК
окончен Гент 1:1 Партизан
окончен Славия Прага 1:0 Маккаби Хайфа
окончен ПАОК 1:2 Копенгаген
окончен Унион Берлин 1:2 Фейеноорд
окончен Тоттенхэм 3:2 Витесс
окончен Рома 2:2 Будё-Глимт
окончен Ренн 1:0 Мура
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Ноября
00:57 · Лига конференций УЕФА
«Рома» снова не обыграла норвежцев, «Тоттенхэм» добыл первую победу после прихода Конте
04 Ноября
22:40 · Лига конференций УЕФА
«Заря» дожала софийский ЦСКА, «Алашкерт» проиграл в Австрии
22:32 · Лига конференций УЕФА
«Тоттенхэм» - «Витесс» - 3:2 (закончен)
22:30 · Лига конференций УЕФА
«Рома» - «Будё-Глимт» - 2:2 (закончен)
20:52 · Лига конференций УЕФА
«Карабах» обыграл «Кайрат» и фактически вышел в плей-офф
19:36 · Лига конференций УЕФА
Футболист «Карабаха» заставил переживать за своё здоровье в игре с «Кайратом»
12:51 · Лига конференций УЕФА
​Конте получил рабочую визу и может начать работу с «Тоттенхэмом»
03 Ноября
17:20 · Лига конференций УЕФА
​Моуринью вспомнил о поражении 1:6
02 Ноября
21:49 · Лига конференций УЕФА
Конте может пропустить ближайший матч «Тоттенхэма» 1
22 Октября
16:54 · Лига конференций УЕФА
​Фанаты «Ромы» не приняли футболку Пеллегрини после позора в Лиге конференций 1
11:51 · Италия. Серия А
Между футболистами и фанатами «Ромы» случился конфликт видео
09:19 · Лига конференций УЕФА
Нуну Санту – о поражении от «Витесса»: «Тоттенхэм» ещё может исправить ситуацию»
08:50 · Лига конференций УЕФА
Моуринью пожаловался на недостаток качественных игроков в составе «Ромы»
21 Октября
23:56 · Лига Европы
«Заря» - первая украинская команда, победившая на групповой стадии, «Вест Хэм» сильнее «Генка»
23:28 · Лига конференций УЕФА
Пеллегрини: «Поражение 1:6 – это необходимая пощёчина для нас»
Все новости
Рекомендуем