Конте прокомментировал дебютную победу в «Тоттенхэме»

Лондонский «Тоттенхэм» провел дебютный поединок под руководством итальянского специалиста Антонио Конте. В матче групповой стадии Лиги конференций английская команда одержала победу над голландским «Витессом» со счетом 3:2.

«Сумасшедшая игра. Это означает, что в матче могло случиться всякое. Обычно я недоволен такими поединками. Но мы должны были победить и сделали это.

«Тоттенхэму» нужно улучшать игру. Мы должны прогрессировать как в тактическом, так и физическом плане. Я готов много работать, ведь только благодаря усердному труду можно добиться результата», - передает слова тренера BT Sport.

После четырех туров «шпоры» идут на втором месте в группе G.