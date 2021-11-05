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Лига конференций

Конте прокомментировал дебютную победу в «Тоттенхэме»

05 Ноября 2021 • 09:48 Комментировать (1)
Тоттенхэм
3:2
Витесс
окончен

Лондонский «Тоттенхэм» провел дебютный поединок под руководством итальянского специалиста Антонио Конте. В матче групповой стадии Лиги конференций английская команда одержала победу над голландским «Витессом» со счетом 3:2.

«Сумасшедшая игра. Это означает, что в матче могло случиться всякое. Обычно я недоволен такими поединками. Но мы должны были победить и сделали это.

«Тоттенхэму» нужно улучшать игру. Мы должны прогрессировать как в тактическом, так и физическом плане. Я готов много работать, ведь только благодаря усердному труду можно добиться результата», - передает слова тренера BT Sport.

После четырех туров «шпоры» идут на втором месте в группе G.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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Комментарии (1)
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Don sangre
05 Ноября 2021 в 09:53
Ну ясно за такие бабки не номер же отбывать как у нас в РПЛ бывает
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