Конте может пропустить ближайший матч «Тоттенхэма»

Во вторник «Тоттенхэм» назначил Антонио Конте новым главным тренером команды, но итальянец не сможет полноценно руководить командой ещё несколько дней. Дело в том, что Конте нужно получить разрешение на работу. Казалось бы, он ранее тренировал «Челси», но после выхода Британии из Евросоюза процедура усложнилась. Конте нужно собрать документы и ждать несколько дней решения властей.

Таким образом, Конте рискует пропустить матч «шпор» против «Витесса» в Лиге конференций, сообщают La Gazzetta dello Sport and Sky Sport Italia. В клубе надеются, что тренер сможет руководить игрой со скамейки на выходных в противостоянии с «Эвертоном».