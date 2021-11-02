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Лига конференций

Конте может пропустить ближайший матч «Тоттенхэма»

02 Ноября 2021 • 21:49 Комментировать
Тоттенхэм
...
Витесс
1.27 5.60 11.50
04.11 23:00

Во вторник «Тоттенхэм» назначил Антонио Конте новым главным тренером команды, но итальянец не сможет полноценно руководить командой ещё несколько дней. Дело в том, что Конте нужно получить разрешение на работу. Казалось бы, он ранее тренировал «Челси», но после выхода Британии из Евросоюза процедура усложнилась. Конте нужно собрать документы и ждать несколько дней решения властей.

Таким образом, Конте рискует пропустить матч «шпор» против «Витесса» в Лиге конференций, сообщают La Gazzetta dello Sport and Sky Sport Italia. В клубе надеются, что тренер сможет руководить игрой со скамейки на выходных в противостоянии с «Эвертоном».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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