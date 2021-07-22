Федотов: «Было предостаточно эпизодов, когда сыграй чуть хладнокровнее, и мы бы увеличили счет»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Кешлей» (3:0).

- Сегодня в стартовом составе играл Николай Заболотный. Вскоре должен быть готов Сослан Джанаев. Возможно ли, что в такой ситуации Дениса Адамова отдадут в аренду?

- Да нет, у нас напряженный график, никого мы уже в аренду не будем отдавать. Очень напряженный. Я думаю, что в такой ситуации это то, что нужно. Сейчас простой пример: Сослана нет, два вратаря, и уже возникает вопрос. Поэтому вратарскую позицию мы не трогаем, оставим все как есть.

- Расскажите про травму Юсупова.

- Он подвернул ногу, голеностоп. Поле показалось, что было немного сырое. Грунт немножко не держал, и неудачно приземлился, подвернул голеностоп. Степень повреждения узнаем после обследования. Но хотелось, чтобы там было все предельно минимально. Артур - очень важный и ценный игрок для нас.

- Ставилась ли задача забить быстрый гол, она упростила или осложнила игру?

- Как мы видели, начало матча было очень боевое с двух сторон, соперник не хотел ни в чем уступать. Как обычно бывает, эти первые 10 минут немножко носили сумбурный характер, но затем мы постепенно начали прибирать инициативу к своим рукам, забили со стандарта, искали свои шансы, думаю, что было предостаточно эпизодов, когда сыграй чуть хладнокровнее, и мы бы увеличили счет. Думаю, что игра бы тогда сложилась для нас полегче. А так мы ушли на перерыв со счетом 1:0. Отметим вратаря, который был сегодня великолепен у соперника.

- На табло тот результат, который вы ожидали до игры?

- Всегда хочется больше и лучшего. Выходишь играть и разве думаешь о результате?

- Замена Дуганича напрашивалась ранее. Вы поберегли игроков к ответному матчу?

- К ответной игре? У нас еще начинается чемпионат РПЛ. 26 числа мы вступаем в чемпионат, восстановление, «залижем раны», и двигаемся дальше.

- Маммана и Воробьёв остались на скамейке. Будет ли рокировка в составе?

- Маммана остался, мы исчерпали все 5 замен. Воробьёв выходил на поле, не играл только Маммана. Но это защитник, замена по позиции.

- Много моментов создала команда, но мало удалось реализовать. Не пугает ли вас такая низкая результативность перед стартом РПЛ?

- Немного суетились в завершающей фазе атаки, не всё получилось, не все реализовали, не хватило хладнокровия, но, тем не менее, опять же отметим голкипера. Все-таки он творил чудеса, когда казалось, что мячу уже некуда было деваться, он проявлял футбольный героизм. Есть над чем работать, голы нам понадобятся на старте сезона.