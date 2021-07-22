Тренер «Кешли»: «Есть второй матч, надеемся, что там мы сыграем ещё лучше»

Главный тренер «Кешли» Юнис Гусейнов на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Сочи» (0:3).

- Что сегодня не получилось? Какой был план на игру?

- Команда «Сочи», против которой нам предстояло играть, очень серьезная команда, которая играет в российском чемпионате, где заняла пятое место. Все это понимали, что там есть хорошие игроки. Мы готовились, должны были проводить первый матч на выезде, и играли ребята, старались. Был план, который они должны были выполнить на поле, но соперник не позволял нам. Были моменты, какие-то планы, но если сравнивать «Сочи» и «Кешлю», они больше матчей играли, турниры проводили. Поэтому со стороны «Сочи» была готовность получше.

- Чем удивил «Сочи»? Сможете ли отыграться в отчетном матче?

- Как удивил «Сочи»? Команда серьезная с хорошими квалифицированными игроками в составе. Мы об этом знали. У нас вторая игра дома. Конечно, сегодня ребята чуть переволновались, в первые 10-15 минут это было видно, но несмотря на это, моменты были. Что удивило? То, что мы видели анализ, что «Сочи» - организованная команда в обороне и атаке. Они сыграли так, как мы ждали. Есть второй матч, надеемся, что там мы сыграем еще лучше.

- Какой момент был ключевым в игре?

- Мы не планировали, просто так теряли мячи в обороне и атаке. Я ребятам всегда говорю, что не надо терять мячи. Если мы начинаем атаку, то надо развивать ее. Просто было волнение у ребят на выезде. Мы очень мало матчей провели, поэтому теряли мячи. Много было незапланированных потерь мяча. Например, при пропущенном голе ребята просто на ровном месте теряли мячи. Есть надежда. Они старались, хотели играть. У нас есть молодые футболисты, местные ребята, и мы всем им доверяем.