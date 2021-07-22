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Не закешлились: «Сочи» дебютировал в еврокубках разгромом

22 Июля 2021, 20:55,

В первом в истории для клуба из Сочи еврокубковом матче одноимённая команда принимала азербайджанскую «Кешлю».

Протокол игры  
Сочи 3:0 Кешля
(1:0) Родригао 10'    
(2:0) Нобоа Кристиан 66'    
(3:0) Барсов Максим 81'    
Заболотный Николай Маргасов Тимофей Прохин Данила Родригао Барац Матео Заика Кирилл Бурмистров Никита Нобоа Кристиан Цаллагов Ибрагим Юсупов Артур Дуганджич Марко
Запасные: Терехов Сергей Колмаков Максим Юрганов Игорь Барсов Максим Ангбан Викторьен Маммана Эмануэль Воробьёв Дмитрий Дмитриевич Адамов Денис Попов Ивелин
Намашко Станислав Салахлы Азер Гулиев Тарлан Бойович Миюшко Гиртимов Илькин Велизаде Туран Гаджиев Рахман Гигаури Мераб Aldair Neto Сантос Фелипе Юнанов Амиль
Запасные: Валиев Акбар Мустафаев Эльчин Диниев Керим Абдуллаев Самир Ахундов Турал Амирджанов Руслан Байрамов Кямал
22 июля.

Это был первый матч двухраундового противостояния в рамках второго квалификационного раунда новоявленной Лиги конференций. «Кешля» раньше называлась бакинским «Интером», а весной она попала в еврокубки через победу в Кубке Азербайджана. Клуб из РПЛ вроде как по умолчанию должен считаться фаворитом противостояния с любой азербайджанской командой, но международный фон вокруг российского футбола был изрядно подпорчен двумя предыдущими провальными еврокубковыми кампаниями. Ещё не забылось, как пару лет назад от бакинского «Нефтчи» с треском вылетел тульский «Арсенал».

То, что «Сочи» попал в топ-пять по итогам прошлого сезона, это понятно, а насчёт дальнейшей судьбы этой команды были две версии. Первая – что повторения успеха не будет из-за ослабления состава и так далее. Вторая – что Владимир Федотов всё равно выстроит качественную игру с любыми футболистами, имеющимися у него в распоряжении. Как и зимой, летом «Сочи» сначала проигрывал товарищеские матчи, но непосредственно перед официальными стал побеждать. По словам Федотова, к «Кешле» ему пришлось готовить свою команду вслепую, поскольку раздобыть видео контрольных игр соперника не удалось.

За несколько часов до отчётного матча внезапно стало известно, что провести его со зрителями невозможно. К тому же, российские платформы не показывали игру бесплатно. Естественно, это всё наложило неприятный отпечаток на и без того небезупречную репутацию «Сочи». Но как бы то ни было, «барсы» согласно своей доле защищают честь российского футбола в Европе. Начало матча не принесло для них чего-то страшного. Да, может, гости больше владели мячом, однако черноморцы умеют играть вторым номером. Кроме того, у них есть отличный стандардист Нобоа, с чьей подачи углового на десятой минуте мяч переправил в левый угол новобранец «барсов» Родригао (1:0).

Потом какой-то период ничего интересного на поле не происходило. «Кешля» не находила способов для обострения впереди, а «Сочи» не настаивал на своих опасных атаках. Дальний удар Нобоа пришёлся чуть правее створа, Юсупова заменили после травмы, и в районе получаса игры хозяева стали поддавливать. Заику вывели один на один по левому полуфлангу, но тот не переиграл в ближнем бою Намашко. Одна попытка Барача была заблокирована, другую приняла на себя штанга. При полумоменте гостей Юнанов вкрутил мяч с острого угла с правой стороны в ближнюю часть сетки. У других ворот Намашко справился с ударами Маргасова, Терехова и знатно пальнувшего под верхнюю планку Цаллагова. Последняя треть первого тайма выдалась довольно весёлой, хоть и безголевой.

Во втором тайме сочинцы довершили начатое. Они стремились к новым забитым голам и нашли их. Правда, сначала не реализовали свои шансы Бурмистров, Цаллагов, Дуганджич и Нобоа. В частности, Дуганджич так и вовсе попал в перекладину. Второй гол в ворота азербайджанского клуба назревал и назрел-таки на самом опасном из возможных стандартов. Бурмистров упал на правом углу вратарской от контакта с Бойовичем, и судья назначил пенальти. Намашко был близок к тому, чтобы потащить выстрел коварного Нобоа с точки, но мяч филигранно отскочил от штанги внутрь створа (2:0). Ещё больше положение «Кешли» ухудшил любимец сочинской публики Барсов, вышедший на замену и замкнувший вторым этажом подачу Нобоа справа (3:0).

Могли сочинцы забить ещё четвёртый гол, но и так получилось весьма неплохо. Теперь «барсам» можно ехать в Азербайджан со спокойной душой, но держать ухо востро надо всё равно.«Сочи» громит соперника в своём первом еврокубковом матче в истории и открывает счёт победам российских команд в нынешней клубной континентальной кампании.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Сочи, Лига конференций, Кешля
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