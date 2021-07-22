Не закешлились: «Сочи» дебютировал в еврокубках разгромом

В первом в истории для клуба из Сочи еврокубковом матче одноимённая команда принимала азербайджанскую «Кешлю».

Это был первый матч двухраундового противостояния в рамках второго квалификационного раунда новоявленной Лиги конференций. «Кешля» раньше называлась бакинским «Интером», а весной она попала в еврокубки через победу в Кубке Азербайджана. Клуб из РПЛ вроде как по умолчанию должен считаться фаворитом противостояния с любой азербайджанской командой, но международный фон вокруг российского футбола был изрядно подпорчен двумя предыдущими провальными еврокубковыми кампаниями. Ещё не забылось, как пару лет назад от бакинского «Нефтчи» с треском вылетел тульский «Арсенал».

То, что «Сочи» попал в топ-пять по итогам прошлого сезона, это понятно, а насчёт дальнейшей судьбы этой команды были две версии. Первая – что повторения успеха не будет из-за ослабления состава и так далее. Вторая – что Владимир Федотов всё равно выстроит качественную игру с любыми футболистами, имеющимися у него в распоряжении. Как и зимой, летом «Сочи» сначала проигрывал товарищеские матчи, но непосредственно перед официальными стал побеждать. По словам Федотова, к «Кешле» ему пришлось готовить свою команду вслепую, поскольку раздобыть видео контрольных игр соперника не удалось.

За несколько часов до отчётного матча внезапно стало известно, что провести его со зрителями невозможно. К тому же, российские платформы не показывали игру бесплатно. Естественно, это всё наложило неприятный отпечаток на и без того небезупречную репутацию «Сочи». Но как бы то ни было, «барсы» согласно своей доле защищают честь российского футбола в Европе. Начало матча не принесло для них чего-то страшного. Да, может, гости больше владели мячом, однако черноморцы умеют играть вторым номером. Кроме того, у них есть отличный стандардист Нобоа, с чьей подачи углового на десятой минуте мяч переправил в левый угол новобранец «барсов» Родригао (1:0).

Потом какой-то период ничего интересного на поле не происходило. «Кешля» не находила способов для обострения впереди, а «Сочи» не настаивал на своих опасных атаках. Дальний удар Нобоа пришёлся чуть правее створа, Юсупова заменили после травмы, и в районе получаса игры хозяева стали поддавливать. Заику вывели один на один по левому полуфлангу, но тот не переиграл в ближнем бою Намашко. Одна попытка Барача была заблокирована, другую приняла на себя штанга. При полумоменте гостей Юнанов вкрутил мяч с острого угла с правой стороны в ближнюю часть сетки. У других ворот Намашко справился с ударами Маргасова, Терехова и знатно пальнувшего под верхнюю планку Цаллагова. Последняя треть первого тайма выдалась довольно весёлой, хоть и безголевой.

Во втором тайме сочинцы довершили начатое. Они стремились к новым забитым голам и нашли их. Правда, сначала не реализовали свои шансы Бурмистров, Цаллагов, Дуганджич и Нобоа. В частности, Дуганджич так и вовсе попал в перекладину. Второй гол в ворота азербайджанского клуба назревал и назрел-таки на самом опасном из возможных стандартов. Бурмистров упал на правом углу вратарской от контакта с Бойовичем, и судья назначил пенальти. Намашко был близок к тому, чтобы потащить выстрел коварного Нобоа с точки, но мяч филигранно отскочил от штанги внутрь створа (2:0). Ещё больше положение «Кешли» ухудшил любимец сочинской публики Барсов, вышедший на замену и замкнувший вторым этажом подачу Нобоа справа (3:0).

Могли сочинцы забить ещё четвёртый гол, но и так получилось весьма неплохо. Теперь «барсам» можно ехать в Азербайджан со спокойной душой, но держать ухо востро надо всё равно.«Сочи» громит соперника в своём первом еврокубковом матче в истории и открывает счёт победам российских команд в нынешней клубной континентальной кампании.

Кирилл Иванцов