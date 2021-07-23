Генич - о матче «Сочи» - «Кешля»: «Лучше такие игры не смотреть, футболом это не назвать»

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о дебютном поединке «Сочи» в еврокубках. Южане в матче квалификации Лиги конференции сыграли против азербайджанского клуба «Кешля» и отпраздновали крупную победу со счетом 3:0.

«Лично я считаю, что лучше такие игры не показывать и не смотреть. Исключительно мой взгляд. Футболом это не назвать», - высказал свое мнение Генич в телеграм-канале.

Напомним, что поединок прошел при пустых трибунах из-за ограничительных мер по противодействию коронавирусной инфекции.

Ответный поединок состоится в Баку на следующей неделе.