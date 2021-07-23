2021-2022
Сделать ставку
﻿

Генич - о матче «Сочи» - «Кешля»: «Лучше такие игры не смотреть, футболом это не назвать»

23 Июля 2021, 09:09,

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о дебютном поединке «Сочи» в еврокубках. Южане в матче квалификации Лиги конференции сыграли против азербайджанского клуба «Кешля» и отпраздновали крупную победу со счетом 3:0.

«Лично я считаю, что лучше такие игры не показывать и не смотреть. Исключительно мой взгляд. Футболом это не назвать», - высказал свое мнение Генич в телеграм-канале.

Напомним, что поединок прошел при пустых трибунах из-за ограничительных мер по противодействию коронавирусной инфекции.

Ответный поединок состоится в Баку на следующей неделе.

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сочи, Константин Генич, Кешля
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Super fanat
23 Июля 2021, 09:51

Та это Лига Конференций, тут качество футбола и не предусмотрено. Или матчи квалификации ЛЧ также отличаются качеством футбола или остротой тренерской мысли? :)

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов  
Жена арбитра Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи
Жена арбитра Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи  
«Ювентус» может обменять Роналду в «ПСЖ»
«Ювентус» может обменять Роналду в «ПСЖ»  
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС  
Первый трофей сезона уезжает в Санкт-Петербург! «Зенит» разгромил «Локомотив» в матче за Суперкубок России
Первый трофей сезона уезжает в Санкт-Петербург! «Зенит» разгромил «Локомотив» в матче за Суперкубок России  
Популярные материалы
​Новый тренер сборной России, Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет, а Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер – в главных слухах недели
​Новый тренер сборной России, Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет, а Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер – в главных слухах недели
«Спартак», «Рубин» и «Сочи» начинают путь в Европе: знакомимся с соперниками и оцениваем шансы
«Спартак», «Рубин» и «Сочи» начинают путь в Европе: знакомимся с соперниками и оцениваем шансы
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Черчесов становится новым Бышовцем: Как экс-тренером сборной России напугали ЦСКА
Черчесов становится новым Бышовцем: Как экс-тренером сборной России напугали ЦСКА
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС