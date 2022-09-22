Голы Гакпо и Бергвейна принесли Голландии комфортную выездную победу над Польшей

В пятом туре группе 4 Лиги A Лиги наций встречались сборные Польши и Голландии.

Голландцы лидировали в группе перед началом отчётной встречи с десятью очками в активе. Команда Луи ван Гала обыграла однажды Бельгию и дважды Уэльс. А вот как раз с Польшей «тюльпановые» в домашнем матче сыграли вничью 2:2. Теперь «оранжевые» поехали в гости к подопечным Чеслава Михневича в Варшаву. Сборная Польша имела четыре очка – до этого, помимо ничьей с Нидерландами, она обыграла Уэльс и два раза проиграла Бельгии.

Первая пятиминутка в отчётном матче почти полностью ушла на травму Копмейнерса. Он не смог продолжить игру и был заменён на Бергёйса. На десятой минуте немного корявый удар из-за пределов штрафной исполнил Зелиньски, и мяч отскочил от газона перед Пасвером. Голландский голкипер не стал чудить и нормально поймал мяч.

Что касается гостей, то они взяли на заметку вариант с прострелами с правого фланга. На 13-й минуте Блинд пробовал в падении замкнуть такую передачу на дальней штанге, но его попытка оказалась заблокирована. Впрочем, Гапко уже на следующей минуте, не встретив никакого сопротивления, удачно проткнул в цель прострел Дюмфриса (0:1).

На двадцатой минуте Депай получил пас вперёд в левой части чужой штрафной и выполнил что-то среднее между подачей и ударом. Мяч перелетел через зону вратарской безо всяких последствий. Голландцы больше атаковали, ещё Бергвейн имел пару нереализованных возможностей до перерыва.

В конце тайма к атакующим действиям подключились поляки, попробовав забить так называемый гол в раздевалку. Залевски пробил после смещения с левого фланга и попал мячом в руки Пасвера. В противоположной части поля Бергёйс дальним ударом крутнул мяч в левый угол, но немного не попал в створ.

В начале второго тайма был активен только что вышедший на замену Милик. Он должен был замыкать в створ прострел, который сделал Франковски, но запулил мяч выше перекладины. Было ощущение, что поляки вполне могут сделать счёт равным, однако вместо этого голландцы на мастерстве провернули свою вторую результативную атаку.

Это Бергвейн обыгрался с Янссеном на левом полуфланге и покатил мяч в дальний угол (0:2). В дальнейшем поляки не нашли способов сократить отставание в счёте, а гости могли увеличить ещё до крупного. В завершение контратаки Вегхорст послал мяч выше створа, а Гакпо и Янссен не попали в створ дальними попытками. Сборная Голландии комфортно выиграла в Варшаве и набрала 13 очков в своей группе Лиги наций.

Кирилл Иванцов