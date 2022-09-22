Ван Галь: «Думаю, в матче с Польшей вы увидите тот состав, который будет играть на чемпионате мира»

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Галь заверил журналистов, что выпустит на матч Лиги наций против Польши тех футболистов, которые будут играть в основном составе на чемпионате мира в Катаре.

«Думаю, в матче с Польшей вы увидите тот состав, который будет играть на чемпионате мира», – утвердительно сказал ван Галь на пресс-конференции перед матчем.

Поединок между сборными Польши и Нидерландов пройдёт уже сегодня на «Национальном стадионе» в Варшаве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Нидерланды после 4 туров лидируют в своей группе Лиги наций с 10 очками в активе, опережая Бельгию, Польшу и Уэльс.