Левандовски - об игре Польши: «Бессилие и беспомощность»

Главная звезда сборной Польши Роберт Левандовски высказался о поединке против национальной команды Голландии в групповом раунде Лиги наций.

«Бессилие и беспомощность, могу так описать наше выступление. У соперника были опыт и качество игры. Они не создали уйму моментов, но использовали два, чего им хватило для победы. Нам же было непросто что-либо завершить последним ударом. Не хватало мысли в нападении. А второй гол нас и вовсе остановил», - передает слова форварда Przeglad Sportowy.

Напомним, что встреча прошла в Варшаве и завершилась победой сборной Голландии со счетом 2:0.