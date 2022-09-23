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Лига наций УЕФА

Левандовски ни разу не пробил по воротам Голландии в матче Лиги наций

 
23 Сентября 2022 • 07:17 Комментировать
Польша
0:2
Голландия
окончен

В рамках пятого тура групповой этапа Лиги наций сборная Польши на своем поле принимала команду Голландии. Гости отпраздновали «сухую» победу со счетом 2:0.

Стоит отметить, что в стартовом составе хозяев вышел нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски. Форвард провел на футбольном поле все 90 минут, за которые совершил одну успешную обводку, сделал 24 точные передачи и девять раз потерял мяч. Он ни разу не пробил по воротам «оранжевых» в прошедшей встрече.

По итогам пяти туров сборная Голландии уверенно лидирует в группе, а Польша располагается на третьей позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Польши Сборная Голландии Роберт Левандовски
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