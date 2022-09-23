Ван Галь: «Голландия не пропустила от Левандовски - это позитивный момент»

Наставник сборной Голландии Луи ван Галь пообщался с представителями СМИ после встречи с командой Польши (2:0) в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций.

«Этот матч был серьезным испытанием для нас, ведь Голландии противостояли два топ-нападающих – Левандовски и Милик. Однако мы преодолели эту преграду с очень хорошим результатом. Я доволен нашим выступлением. Не пропустить от Роберта и Аркадиуша – это позитивный момент», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

После пяти проведенных туров сборная Голландии набрала 13 баллов и занимает первое место в квартете.