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Лига наций УЕФА

Болельщики сборной Польши освистали команду во время игры с Нидерландами

 
23 Сентября 2022 • 08:26 Комментировать
Польша
0:2
Голландия
окончен

Наставник сборной Польши Чеслав Минхевич рассказал о массовой критике игры его подопечных в проваленном матче Лиги наций против Нидерландов.

«Когда болельщик приходит на матч на стадион, а его любимая команда проигрывает, он может испытывать разочарование. В адрес нашей команды был свист? Я с этим не спорю», – заявил специалист в послематчевом интервью. Также он отметил, что болельщики имеют право вести себя так, а затем попытался оправдать столь слабый перформанс разницей в классе с «оранжевыми». Соперника Минхевич назвал одним из фаворитов на золотые медали катарского мундиаля.

Напомним, что Нидерланды выиграли со счётом 2:0 и приблизились к выходу в решающий этап Лиги наций УЕФА. На счету польской команды четыре балла и третья строчка в группе
 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Польши Лига Наций Чеслав Михневич Сборная Нидерландов
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