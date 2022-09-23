Болельщики сборной Польши освистали команду во время игры с Нидерландами

Наставник сборной Польши Чеслав Минхевич рассказал о массовой критике игры его подопечных в проваленном матче Лиги наций против Нидерландов.

«Когда болельщик приходит на матч на стадион, а его любимая команда проигрывает, он может испытывать разочарование. В адрес нашей команды был свист? Я с этим не спорю», – заявил специалист в послематчевом интервью. Также он отметил, что болельщики имеют право вести себя так, а затем попытался оправдать столь слабый перформанс разницей в классе с «оранжевыми». Соперника Минхевич назвал одним из фаворитов на золотые медали катарского мундиаля.

Напомним, что Нидерланды выиграли со счётом 2:0 и приблизились к выходу в решающий этап Лиги наций УЕФА. На счету польской команды четыре балла и третья строчка в группе

