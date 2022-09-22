Тренер сборной Украины объяснил разгром от Шотландии

Наставник сборной Украины Александр Петраков высказался о крупном поражении от Шотландии в матче групповой стадии Лиги наций. «Жёлто-синие» проиграли на выезде со счетом 0:3.

«У нас нет основных игроков, получивших травмы. Дал шанс сыграть другим футболистам. Сейчас вижу, что они не могут заменить лидеров, которых нет. Ничего не вышло, мы проиграли», - цитирует специалиста ua.tribuna.

После вчерашнего поражения сборная Украины с шестью набранными баллами занимает второе место в турнирной таблице. Что касается Шотландии, то британская команда с девятью очками захватила лидерство в квартете.