Сборная Украины ни разу не пробила в створ ворот Шотландии

В поединке группового этапа Лиги наций сборная Украины на выезде встречалась с командой Шотландии. «Жёлто-синие» потерпели крупное поражение от британцев со счетом 0:3.

Стоит отметить, что за весь матч украинская команда нанесла всего три удара по воротам шотландцев, ни один из них не попал в створ ворот соперника. В свою очередь Шотландия пробила по владениям «жёлто-синих» 20 раз, из которых семь были в створ ворот.

После вчерашнего успеха британская сборная набрала девять баллов и поднялась на первую строчку в таблице. Что касается Украины, то команда с шестью очками располагается на втором месте.