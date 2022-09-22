Автор дубля в матче с Украиной: «Жаль, что я не вышел в старте»

Нападающий КПР Линдон Дайкс, отметившийся двумя голами за сборную Шотландии в матче группового этапа Лиги наций против Украины, прокомментировал свое успешное выступление.

«Я расстроился, что не вышел в основном составе. Впрочем, меня выпустили на замену, и я повлиял на исход встречи. Хочу и дальше приносить пользу национальной команде. Мы смогли набрать три очка и теперь сконцентрированы на оставшихся играх. Этот успех вселит в нас уверенность», - передает слова форварда пресс-служба УЕФА.

Матч завершился крупной победой Шотландии со счетом 3:0. После этого поединка Шотландия с девятью очками занимает первое место в своей группе.