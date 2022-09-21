Сборная Украины провалила второй тайм матча в Шотландии и упустила лидерство в группе

Сборные Шотландии и Украины провели отложенный матч первого тура Лиги наций. Команда Александра Петракова провела первый тайм на высоких скоростях, приняв предложенный соперником футбол, а после перерыва у гостей всё посыпалось. Количество брака просто зашкаливало, подборы проигрывались. Британцы наращивали давление и создавали момент за моментом. Че Адамс в течение 15 секунд головой пробил в перекладину и заставил голкипера играть ногами на ленточке. На 70-й минуте Джон Макгинн поборолся за отскок мяча и с 15 метров отправил его в правый нижний угол. На 80-й минуте Линдон Дайкс после подачи с угла поля на ближний угол вратарской головой переправил мяч в дальнюю часть ворот - 2:0. Тот же Дайкс после очередного корнера метров с восьми пробил в ту же точку - 3:0.

Шотландцы набрали 9 очков и вышли на первое место, у украинцев вторая строчка и 7 очков.