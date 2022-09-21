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Лига наций УЕФА

Сборная Украины провалила второй тайм матча в Шотландии и упустила лидерство в группе

 
21 Сентября 2022 • 23:41 Комментировать
Шотландия
3:0
Украина
окончен

Сборные Шотландии и Украины провели отложенный матч первого тура Лиги наций. Команда Александра Петракова провела первый тайм на высоких скоростях, приняв предложенный соперником футбол, а после перерыва у гостей всё посыпалось. Количество брака просто зашкаливало, подборы проигрывались. Британцы наращивали давление и создавали момент за моментом. Че Адамс в течение 15 секунд головой пробил в перекладину и заставил голкипера играть ногами на ленточке. На 70-й минуте Джон Макгинн поборолся за отскок мяча и с 15 метров отправил его в правый нижний угол. На 80-й минуте Линдон Дайкс после подачи с угла поля на ближний угол вратарской головой переправил мяч в дальнюю часть ворот - 2:0. Тот же Дайкс после очередного корнера метров с восьми пробил в ту же точку - 3:0.

Шотландцы набрали 9 очков и вышли на первое место, у украинцев вторая строчка и 7 очков.

Протокол игры  
Шотландия3:0Украина
(1:0) Макгинн Джон70'  
(2:0) Дайкс Линдон80'  
(3:0) Дайкс Линдон87'  
Гордон КрейгПаттерсон Нэйтан 26' (Хикки Аарон ( 26') Хендри ДжекМаккена СкоттТирни Киран 86' (Тэйлор Грэг ( 86') Мактоминай СкоттАрмстронг Стюарт 76' (Дайкс Линдон ( 76') Макгинн ДжонМакгрегор КаллумКристи Райан 85' (Маклин Кенни ( 85') Адамс Че 76' (Фрейзер Райан ( 76')
Запасные: Келли ЛиамРалстон ЭнтониМаккрори РоббиГилмор БиллиДжек РайанПортеус Райан
Трубин АнатолийКараваев АлександрБондарь Валерий  45'Матвиенко НиколайМихайличенко БогданСтепаненко Тарас  18' 46' (Сидорчук Сергей ( 46'  83') Ярмоленко Андрей 68' (Цыганков Виктор ( 68') Пихалёнок Александр 83' (Игнатенко Даниил ( 83') Малиновский РусланМудрик Михаил 83' (Зубков Александр ( 83') Довбик Артём 67' (Яремчук Роман ( 67'  71')
Запасные: Ризнык ДмитрийКачараба ТарасКривцов СергейМиколенко ВиталийТымчик АлександрЛунин Андрей
21 сентября. Стадион "Хэмпден Парк" (Глазго).

 

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окончен Шотландия 3:0 Украина 2.75 3.10 2.85
22.09  17:00 Казахстан ... Беларусь 2.29 3.15 3.50
22.09  19:00 Латвия ... Молдова 1.67 3.75 5.20
22.09  21:45 Хорватия ... Дания 2.50 3.25 2.95
22.09  21:45 Турция ... Люксембург 1.32 5.40 9.80
22.09  21:45 Словакия ... Азербайджан 1.41 4.80 8.20
22.09  21:45 Литва ... Фарерские острова 2.15 3.25 3.75
22.09  21:45 Польша ... Голландия 3.35 3.60 2.15
22.09  21:45 Лихтенштейн ... Андорра 3.55 3.10 2.18
22.09  21:45 Франция ... Австрия 1.42 5.00 7.60
22.09  21:45 Бельгия ... Уэльс 1.46 4.70 7.20
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