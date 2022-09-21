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Лига наций УЕФА

Тренер сборной Шотландии высказался о матче с Украиной

 
21 Сентября 2022 • 06:41 Комментировать
Шотландия
...
Украина
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Через 14 ч. 6 мин.

Наставник сборной Шотландии Стив Кларк высказался относительно грядущего поединка против национальной команды Украины в групповом турнире Лиге наций.

«Мы недавно играли с Украиной, это был матч в плей-офф квалификации ЧМ-2022. Тогда они одержали победу. Теперь мы понимаем, насколько силен соперник. Уверен, что они выступят на таком же уровне. Нам же нужно улучшить свою игру, чтобы добиться хорошего результата», - цитирует главного тренера Sky Sports.

Матч между сборными Шотландии и Украины состоится в Глазго сегодня, 21 сентября. Начало встречи - 21:45 по московскому времени.

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Сборная Украины Сборная Шотландии Стив Кларк
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ШОТЛАНДИЯ УКРАИНА
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21.09  21:45 Шотландия ... Украина 2.48 3.20 3.10
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