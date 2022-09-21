Тренер сборной Шотландии высказался о матче с Украиной

Наставник сборной Шотландии Стив Кларк высказался относительно грядущего поединка против национальной команды Украины в групповом турнире Лиге наций.

«Мы недавно играли с Украиной, это был матч в плей-офф квалификации ЧМ-2022. Тогда они одержали победу. Теперь мы понимаем, насколько силен соперник. Уверен, что они выступят на таком же уровне. Нам же нужно улучшить свою игру, чтобы добиться хорошего результата», - цитирует главного тренера Sky Sports.

Матч между сборными Шотландии и Украины состоится в Глазго сегодня, 21 сентября. Начало встречи - 21:45 по московскому времени.