Тренер сборной Шотландии прокомментировал разгром Украины

В матче групповой стадии Лиги наций сборная Шотландии нанесла крупное поражение команде Украины со счетом 3:0. После финального свистка наставник британцев Стив Кларк прокомментировал успех своих подопечных.

«Перед матчем мы детально разобрали соперника. Возможно, до перерыва соперник был лучше, однако во второй половине встречи мои парни включили скорость и начали создавать давление на ворота гостей. Это и принесло нам победу. Хорошо сработали замены, вышедший Дайкс забил два мяча», - цитирует специалиста пресс-служба УАФ.

Шотландия набрала девять баллов и лидирует в группе, Украина с шестью очками идет второй.